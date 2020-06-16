Йошкар-Ола, , 11:37 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 16 июня выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2462 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб России.

Полностью выздоровели после заражения 2198 жителей региона, за последние сутки выписаны 75 человек. Таким образом, доля выздоровевших от общего числа носителей коронавируса в Марий Эл составляет более 89,27%. 19 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие стуки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне под медицинским наблюдением в регионе оставались 1564 человека, в их число входят 1542 контактных и 22 жителя республики, прибывших из других регионов.

Темп прироста заболеваемости составил на 15 июня 1,9%, а коэффициент распространения инфекции — 1,046, что соответствует показателю предыдущих суток.

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