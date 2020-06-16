Нур-Султан, , 11:37 — REGNUM Несколько учителей в Казахстане попытались провести на квалификационный экзамен вместо себя другого человека. Об этом 16 июня заявил директор национального центра тестирования Дидар Смагулов во время аппаратного совещания министерства образования и науки Казахстана.

По его словам, на прохождение квалификационного тестирования поступило 25 108 заявок. Экзамен сдали 12 549 педагогов. Вместе с тем встречаются случаи подлога документов при сдаче экзамена.

«Сейчас по шести таким фактам мы подали заявления в правоохранительные органы», — сказал Смагулов. Он добавил, что подлог документов доказан в правоохранительных органах.

Напомним, в начале июня министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов подписал приказ, который утверждает новые правила аттестации учителей.