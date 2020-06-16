Ростов-на-Дону, , 11:36 — REGNUM Для принятия очередных мер по смягчению противоэпидемических ограничений необходимо удержать те показатели, которые достигнуты в настоящее время. На это в ходе заседания регионального оперштаба 15 июня указал донской губернатор Василий Голубев.

«Коронавирус пока никуда не ушёл. И сейчас важно удержать ситуацию, чтобы двигаться дальше. Ни в коем случае нельзя допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Поэтому прошу вас организовать широкую разъяснительную работу среди населения, среди работодателей о необходимости соблюдать санитарные правила», — обратился глава региона к главам муниципальных образований.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области выполнены условия для смягчения отдельных ограничительных мер. При этом власти призывают жителей региона строго соблюдать санитарные требования, чтобы не допустить новых вспышек коронавирусной инфекции и ухудшения эпидемиологической обстановки на Дону.

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