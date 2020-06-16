Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM После заявления Олега Соколова в суде об отказе от услуг действующего адвоката, защитой обвиняемого в убийстве историка вместо Александра Почуева займется другой петербургский адвокат Сергей Лукьянов. Об этом 16 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказал источник в судебной системе.

Олег Соколов в суде, 15 июня 2020 года Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Сергей Лукьянов заключил договор с Олегом Соколовым, теперь он его официальный защитник», — пояснил источник агентства.

Напомним, на заседании 15 июня подсудимый Соколов отказался признавать свою вину в убийстве аспирантки СПбГУ, 24-летней Анастасии Ещенко, сославшись на то, что озвучит свою позицию лишь после предоставления доказательств стороной обвинения.

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Кроме того, Соколов попросил суд уже во второй раз отложить заседание, поскольку он отказывается от услуг адвоката Александра Почуева и намерен заключить договор с новым защитником Сергеем Лукьяновым, с которым ранее у него не получилось достичь соглашения.

Теперь такое соглашение заключено, Лукьянов официально приступает к представлению интересов Соколова в судебном процессе.

В свою очередь исход прошедшего судебного заседания адвокат Почуев назвал необычным. Юрист отметил, что одним из условий вступления другого адвоката в дело был отвод действующих защитников. Таким образом сам Александр Почуев и адвокат Екатерина Осадчук больше защитой Соколова по этому делу заниматься не будут. При этом, Почуев добавил, что не собирается бросать Соколова, несмотря на то, что он больше не занимается его защитой.

«Даже в подобных случаях, выйдя из дела, я сохраняю адвокатский статус и отношения с клиентом. Это сложившаяся практика, когда на разных этапах уголовного процесса, а иногда и судебных заседаниях, подсудимые пользуются различными защитниками исходя из веры в их эффективность, — отметил Почуев. — И это единственное во что остается верить человеку, шея которого «находится в петле» современного правосудия».

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Напомним, накануне в интернете было опубликована видеозапись предсмертной ссоры между Ещенко и Соколовым. Ее записал сам подсудимый. На записи видно, что девушка в расстроенных чувствах просит отпустить ее, признается, что больше Соколова не любит, и уже ненавидит.

Запись была сделана незадолго до ее убийства. Несмотря на то, что Ещенко смогла убежать во время ссоры из дома, позже выяснится, что она вернулась в квартиру своего будущего убийцы.

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