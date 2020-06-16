Тбилиси, , 11:40 — REGNUM Три первых обвинительных приговора по делу о создании в Грузии порнографической продукции с участием детей вынес Тбилисский городской суд. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Грузии.

«Тбилисский городской суд полностью принял позицию обвинения и признал гражданина Австралии П. Л. и граждан Грузии — М. П. и Ц. М. виновными по делу о т.н. детской порнографии», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, австралийца суд приговорил к 20 годам лишения свободы, а грузинских граждан — к 19 годам заключения. Суд признал их вину по всем пунктам обвинения.

Стоит отметить, что по данному делу проходят еще 11 человек. 10 из них — родители, которых обвиняют в том, что они за деньги привозили своих детей для участия в порно. Еще один — школьный учитель, которому вменяют посредничество в этой торговле детьми.

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