Москва, , 11:28 — REGNUM У каждого десятого жителя России есть дополнительные доходы. Предположим, что это действительно так. Это логично гражданам после отмены карантина нужны дополнительные доходы, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Во-первых, в таком случае это явный сигнал к тому, что теневой сектор бизнеса разросся настолько, что скрывать его не представляется возможным.

Во-вторых, платежеспособность граждан более стабильна, чем можно было бы предположить.

Но, скорее всего, это не так. По всей видимости, наблюдатели проводили опросы одновременно со сбором заявок на кредитные продукты.

Каждый знает, что здесь имеет смысл указать больше, чем есть на самом деле, чтобы вероятности получить займ увеличились.

Или все может быть еще проще. Признаться в том, что зарабатываешь минимум, неловко и неприятно.

Поэтому люди указывают дополнительный источник дохода, повышая тем самым вес в собственных глазах, а там пойди докажи, есть он на самом деле или нет.

Желание найти подработку после выхода из режима самоизоляции как раз вполне объяснимо: те минимальные «подушки безопасности», что у людей были, растворились за время домашнего режима, а траты меньше не стали», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало, каждый десятый житель РФ (10%) имеет дополнительный источник дохода.