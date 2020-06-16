Брюссель, , 11:37 — REGNUM Антимонопольные органы Евросоюза приступили к рассмотрению жалобы японской интернет-компании Rakuten о нарушении американской корпорацией Apple правил конкуренции. Об этом сообщает 16 июня Financial Times.

В японской компании полагают, что при продаже книг Rakuten через магазин приложений App Store к Apple отходит комиссия в размере 30%. При этом продвигается продукт Apple Books.

Дочерняя компания Rakuten Kobo заявила о потере дохода из-за того, что клиентам ради покупки книг без комиссии приходится переходить на её сайт.

В публикации отмечено, что подобную жалобу в Еврокомиссию весной 2019 года подал интернет-сервис потокового аудио Spotify. Представители сервиса заявили, что Apple пользуется App Store, чтобы продвигать собственный сервис и теснить конкурентов. Решения по этому делу пока нет.

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