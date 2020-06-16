Орск, Оренбургская область, , 11:24 — REGNUM В Оренбургской области в рамках резонансного дела о расчленении женщины обвиняемый в жестоком убийстве мужчина признан невменяемым и опасным для общества, сообщает портал orsk.ru.

По данным информресурса, фигурант уголовного дела прошел психолого-психиатрическую экспертизу в институте имени Сербского. С результатами экспертизы о невменяемости мужчина может избежать уголовной ответственности и отправиться на принудительно лечение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Орске в мусорных баках обнаружили фрагменты человеческого тела. Впоследствии по подозрению в совершении преступления задержали 36-летнего орчанина. Его обвинили в убийстве матери и заключили под стражу.

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