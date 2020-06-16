Саранск, , 11:23 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 16 июня выявили 55 новых носителей коронавируса. Всего в республике подтверждено 2707 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Полностью выздоровели в республике 1680 человек, за стуки выписано рекордное число жителей региона — 209 выздоровевших. Таким образом, среди общего числа носителей коронавируса в Мордовии более 62% уже выздоровели. 22 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за сутки зафиксирован один летальный случай.

По данным регионального штаба, 24 новых случая заражения выявлено в Большеберезниковском районе, 11 — в Саранске, 10 — в Рузаевском районе, четыре — в Чамзинском районе, по два случая — в Лямбирском и Торбеевском районах, в Атяшевском, Ромодановском и Старошайговском районах — по одному.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне показатель выздоровевших в числе носителей коронавируса в Мордовии составлял 55,5%. Было выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом.