Екатеринбург, , 11:24 — REGNUM Депутат Госдумы, биатлонист Антон Шипулин («Единая Россия») выразил слова поддержки жителю Екатеринбурга, который обвиняется в умышленном причинении вреда средней тяжести журналисту Максиму Румянцеву.

По словам Шипулина, он сам посмотрел видео с конфликтом двух горожан и не увидел в нём ни умысла, ни нанесения вреда здоровью. Также спортсмен удивился, что дело дошло до суда.

«Как обвинительное заключение утвердила прокуратура? Вы там на изоляции с ума посходили?» — написал депутат в Instagram.

Поведение Румянцева во время конфликта Шипулин назвал «провокацией».

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл во время протестов в сквере против строительства храма Святой Екатерины.

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