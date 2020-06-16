Магнитогорск, Челябинская область, , 11:22 — REGNUM В Челябинской области прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели десятилетней девочки в ДТП с мотоциклом. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Трагедия произошла 10 июня. Как сообщало ИА REGNUM, 47-летний гражданин вызвался прокатить ребёнка на мотоцикле. Но с управлением он не справился. В итоге девочка получила травму головы и по пути в больницу умерла.

Гражданин был пьян. Он госпитализирован с тяжёлыми травмами. Против него завели дело. Прокуратура уже признала это законным и обоснованным.

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