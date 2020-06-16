Краснодар, , 11:21 — REGNUM 85-летняя пациентка с положительным тестом на коронавирус скончалась в инфекционной больнице города Сочи, сообщили 16 июня в оперативном штабе Краснодарского края.

Пациентка поступила в больницу 10 июня с подозрением на пневмонию, тест на коронавирус оказался положительным. Уже 12 июня женщине стало хуже, её подключили к аппарату ИВЛ.

«Диагноз: новая коронавирусная инфекция, тяжелая форма, двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение. Несмотря на все усилия врачей, спасти жительницу края не удалось», — сообщили в оперштабе.

Всего на 16 июня в Краснодарском крае скончались 53 человека с положительными тестами на коронавирус, общее число подтверждённых случаев заражения — 5 тыс. 112.

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