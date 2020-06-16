Кострома, , 11:20 — REGNUM В Костромской области за последние сутки выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб. Общее количество инфицированных в регионе достигло 1175.

Наибольшее количество заражённых — 11 человек зарегистрировали в Костроме.

За весь период пандемии в Костромской области выздоровел 621 инфицированный. Лечение на дому проходят 467 человек, в больницы госпитализировали 88 пациентов. Шесть из них находятся на искусственной вентиляции лёгких. Новых летальных исходов в регионе нет.