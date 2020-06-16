Тамбов, , 11:22 — REGNUM В Тамбовской области от COVID-19 за минувшие сутки умер ещё один пациент и потому общее количество летальных исходов в регионе выросло до 16. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба региональной администрации.

Отмечается, что шестнадцатым умершим от COVID-19 пациентом стала 49-летняя женщина из Тамбовского района, которую госпитализировали в специализированный лечебный центр и подключили к аппарату ИВЛ.

«Несмотря на проводимое интенсивное лечение в условиях реанимационного отделения, смерть наступила на 17 день с момента госпитализации», — говорится в сообщении и указывается, что причиной смерти стала двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, ассоциированная с CОVID-19, которая развилась на фоне сопутствующих хронических заболеваний.

Также отмечается, что в настоящее время в регионе общее число заразившихся SARS-CoV-2 составляет 4 026 при 1976 вылечившихся от нового заболевания.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Пензенской области 16 июня подтвердились 92 новых случая заражения SARS-CoV-2.