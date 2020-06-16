Рязань, , 11:15 — REGNUM За минувшие сутки 50 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области, сообщили 16 июня в региональной оперативной рабочей группе. Ещё 49 положительных тестов отправлено в лабораторию.

С начала пандемии всего в области выявлено 4557 носителей коронавируса. Учитывая условно подтверждённые тесты, под контролем врачей к этому часу находятся 4606 человек.

В больницах проходят лечение 416 пациентов с коронавирусом, в том числе пятеро детей. В тяжёлом состоянии 40 человек, 15 из них подключены к аппаратам ИВЛ.