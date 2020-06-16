Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выздоровели 180 человек, у которых ранее был подтверждён коронавирус. Общее число излечившихся за весь период пандемии достигло 3 тыс. 159 жителей региона, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 16 июня.

В настоящее время в стационарах находятся 772 пациента, из них 33 человека — в тяжёлом состоянии. Коечный фонд на Дону заполнен на 34%. Кроме того, под медицинским наблюдением остаются 11 тыс. 315 человек.

Напомним, что в Ростовской области за весь период пандемии положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили 7 тыс. 799 человек. 71 пациент скончался.

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