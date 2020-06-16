Уфа, , 11:24 — REGNUM Компенсацию за моральный вред взыскали с женщины, которая жестоко обращалась с приемным ребенком в Башкирии. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в конце прошлого года 49-летняя женщина была осуждена за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Тогда суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

В суде было установлено, что осенью 2013 года в семью для воспитания был передан ребенок 5-и лет, который остался без попечения родителей. С ноября 2018 года обвиняемая не раз била приемного ребенка, оставляла без еды и помещала на ночь в холодный гараж. В результате несовершеннолетнего изъяли и нашли ему новых приемных родителей.

Сообщается, что прокуратура подала иск в суд о взыскании морального вреда. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и взыскал компенсацию за причиненный вред в размере 40 тысяч рублей.

Помимо этого, сотрудники прокуратуры внесли представление в адрес главы администрации района, в котором потребовали наказать должностных лиц социальной службы, которые ненадлежаще контролировали условия жизни несовершеннолетнего. В результате, два сотрудника были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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