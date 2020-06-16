Смоленск, , 11:12 — REGNUM 59 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за последние сутки, статистику 16 июня опубликовал федеральный оперативный штаб.

45 пациентов за последние сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса. Также на один случай пополнилась статистика смертности.

Всего в Смоленской области с 28 марта подтверждено 3 тыс. 927 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 514 человек выздоровели. Жизни 52 пациентов с положительными тестами на коронавирус спасти не удалось.