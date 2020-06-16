Нижний Новгород, , 11:12 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 16 июня выявили 206 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области подтверждено 14 410 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Полностью выздоровели 7013 жителей области, за последние сутки выписаны 202 человека. Губернатор Глеб Никитин отметил, что 48,7% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели.

Сейчас в стационарах лечение получают около 2,2 тыс. граждан с коронавирусной инфекцией, около 5 тыс. жителей области лечатся амбулаторно.

175 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, двое — в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне губернатор отмечал коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области составил 0,72. Сегодня показатель составляет 0,76. Никитин добавил, что если показатель будет сохранятся стабильным, то область будет планировать переход на второй этап снятия ограничений.

Читайте также: В Нижегородской области выявили 14204 носителя коронавируса