Москва, , 11:20 — REGNUM Врачи Филатовской больницы в Москве лечат 503 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил 16 июня главврач учреждения Валерий Вечорко на своей странице в Facebook.

Всего в больнице находятся 1094 пациента, из них у 1051 человека диагностирована внебольничная пневмония, предположительно, вирусной этиологии. Коронавирус нового типа подтверждён у 503 пациентов, среди них есть 32 беременные и родильницы.

В отделение реанимации и интенсивной терапии помещены 140 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 52 человека.

За сутки больница приняла 104 человека, 135 были выписаны, добавил главврач.

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