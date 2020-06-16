Тбилиси, , 11:13 — REGNUM Отсутствие данных в Грузии о новых случаях заражения коронавирусом за последние сутки не является признаком того, что жителям страны можно расслабиться. Такое заявление сделала 16 июня медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, сообщает агентство Report.

Эксперт отметила, что в течение суток в ходе исследований новых случаев заражения коронавирусом не выявлено, зато стало известно сразу о 20 выздоровевших.

«Но все должны понимать — отсутствие новых случаев не означает, что все закончилось, выполнение рекомендаций никто не отменял», — сказала Эзугбая. Она призвала жителей продолжать соблюдать рекомендации минздрава.

Напомним, в Грузии на 16 июня выявлено 879 случаев заражения SARS-CoV-2. 724 человека победили вирус.

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