Оренбург, , 11:11 — REGNUM В Оренбургской области за сутки референс-центр подтвердил 60 положительных тестов на коронавирус, сообщает 16 июня Управление Роспотребнадзора по региону.

На 100 тыс. населения приходится 147,69 носителейSARS-CoV-2. Темп прироста составил 2,12.

На сегодняшний день (с начала пандемии) в регионе лабораторно подтверждено 2 890 случаев заражения корнавирусом. По данным портала стопкоронавирус. рф, выздоровели 2 050 пациентов. Скончались 11 пациентов.

Читайте развитие сюжета: В Оренбуржье за сутки из COVID-центров выписали 100 пациентов