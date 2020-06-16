Благовещенск, , 11:10 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов заявил, что распространяемая информация о том, что у жителей региона выработался иммунитет к коронавирусу, так как они были заражены до пандемии не соответствует действительность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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«Есть распространённая теория, что Амурской области в хорошем смысле «повезло», потому что мы якобы переболели ранее. Это не соответствует действительности. Проводятся тесты на антитела, которые дают такую картину — положительные результаты, свидетельствующие о формировании иммунного ответа, были получены у 7% пациентов. Для сравнения: в средней полосе России, где эпидситуация была хуже, чем у нас, эти цифры варьируется от 12 до 15%. Поэтому рассчитывать на то, что мы переболели, нельзя, это неправда», — заявил Орлов.

Глава региона подчеркнул, что наблюдается увеличение числа зараженных и порка не понятно, будет ли дальше наблюдаться рост. Орлов обратил внимание на то, что сдерживание распространения коронавируса зависит от самодисциплины и готовности врачей.

В Приамурье за прошедшие сутки выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала наблюдений — 1100.

Как сообщало ИА REGNUM, новый очаг заражения коронавирусом выявили в Хабаровском крае — вспышка произошла в центральной районной больнице в Вяземском.