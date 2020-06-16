Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Гражданин США Майкл Флор, который в возрасте 70 лет перенёс COVID-19, получил огромный счет за лечение в клинике Иссакуа. Об этом 16 июня сообщает The Time.

Также сообщается, что житель США провел в отделении интенсивной терапии 62 дня и несколько недель из данного срока был введен в состояние искусственной комы, причем его состояние было настолько тяжелым, что его семья по телефону попрощалась с ним.

Кроме этого, указывается, что счет на огромную сумму состоит их 32 тысяч позиций на 181 странице, и, как отметил сам Флор, только его палата стоила $9,7 тысячи в день.

Также 70-летний американец указал, что данный счет ещё может возрасти в случае, если в него будет включена плата за медобслуживание, услуги лечивших его медиков и за диализ.

При этом он уверен, что большая часть данной суммы будет покрыта за счет страховки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Индии было выявлено 10667 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.