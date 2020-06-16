Ростов-на-Дону, , 11:07 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов, ранее получивших положительный результат теста на коронавирус. Общее число жертв COVID-19 на Дону достигло 71 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 16 июня.

На Дону скончались двое мужчин в возрасте 60 лет и 61 года и две женщины в возрасте 43 лет и 71 года. У всех жертв COVID-19 были сопутствующие заболевания, в том числе хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания и заболевания лёгких. В одном из случаев подтверждено позднее обращение за медпомощью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки в Ростовской области выявили 158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей региона, получивших положительный результат теста на SARS-CoV-2 за весь период пандемии, достигло 7 тыс. 799 человек.

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