Москва, , 11:02 — REGNUM Выпускники российских школ для поступления в средние специальные учебные заведения чаще всего выбирают IT-специальности и медицинские специальности — 16% и 12% соответственно, показал опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Те же специальности выбирают выпускники и для поступления в высшие учебные заведения — 21% и 15% соответственно.

По словам родителей, 48% выпускников школ 2020 года, планируют поступать в вузы, 22% — в средние специальные учебные заведения.

Опрос проведен 7—11 июня 2020 года в 282 населенных пунктах РФ. Опрошены 1600 родителей выпускников школ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самыми необходимыми специалистами среди массовых профессий в 2020 году будут водители, курьеры, официанты, продавцы.

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