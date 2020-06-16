Красноярск, , 11:00 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие сутки скончался ещё один пациент с COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, это 66-й по счёту летальный исход в регионе.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 158 за сутки и достигло 6813. Из них к настоящему моменту выписаны из больниц после успешного завершения лечения более 2,3 тыс. человек.

«Всего случаи заболевания зарегистрированы в 54 муниципальных образованиях края. На сегодня 490 человек под наблюдением врачей (+16 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 22 человека», — добавили в оперштабе.

Напомним, сегодня, 16 июня стало известно о временном прекращении приёма пациенток в роддоме №2 Красноярска. Как сообщало ИА REGNUM, решение об этом было принято после выявления у одной из пациенток респираторных симптомов. В учреждении остаются 47 беременных женщин и рожениц, а также 33 новорожденных ребёнка.

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