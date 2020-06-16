Пермь, , 10:58 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 июня, выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больницах лечение получают 28 пациентов, из-за отсутствия симптомов заболевания на дому изолированы 22 человека. Среди новых случаев — 18 мужчин, 30 женщин и двое детей.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,8%, коэффициент распространения — 0,98 (на 15 июня — 1,07).

На сегодняшний день (с начала пандемии) в Прикамье выявлено 2 805 носителейSARS-CoV-2. Выздоровели 1 586 пациентов. Скончался 91 пациент, зараженный коронавирусом.