Ростов-на-Дону, , 10:57 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей региона, ранее получивших положительный результат теста на SARS-CoV-2, достигло 7 тыс. 799 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 16 июня.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 27 городах и районах. Так, например, в областном центре выявлено 65 носителей инфекции, в городе Гуково — 11, в Таганроге — десять. 41,1% из числа новых пациентов — жители региона в возрасте от 18 до 45 лет, 36,8% — от 46 до 65 лет, 18,3% — пожилые люди в возрасте старше 66 лет, 3,8% — дети.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой. Это касается муниципальных образований, где коэффициент распространения коронавирусной инфекции достаточно высок.

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