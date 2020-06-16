Элиста, , 10:54 — REGNUM Девять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Калмыкия за минувшие сутки, данные 16 июня опубликовал региональный оперативный штаб.

31 пациент за последние сутки выписан с выздоровлением. В то же время в тяжёлом состоянии в стационарах республики остаются восемь пациентов, в том числе пятеро поодключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Калмыкии с конца марта положительные тесты на коронавирус выявлены у 1 тыс. 288 человек, 880 из них уже выздоровели. 19 пациентов скончались.