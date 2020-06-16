Махачкала, , 10:52 — REGNUM Медицинские учреждения Дагестана, ранее перепрофилированные для лечения пациентов с коронавирусом, возвращаются к обычному режиму работы в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе. Ряд больниц в Махачкале и Каспийске выписали всех пациентов, лечившихся от COVID-19, сообщили ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе минздрава республики.

По данным ведомства, пациентов с коронавирусом больше не принимают Республиканская клиническая больница (РКБ), РКБ-2, РКБ скорой медицинской помощи и центральная городская больница Каспийска, не считая госпиталя для беременных с COVID-19. Кроме того, более чем в два раза сократили число коек в больницах Кизляра, Хасавюрта, Кизилюрта, Дербента, Буйнакска и других муниципалитетов.

«Обстановка постепенно стабилизируется, благодаря чему мы возвращаемся к нормальной жизни. Если так пойдет и дальше, многие медучреждения, перепрофилированные под COVID-19, уже скоро смогут вернуться к приему профильных пациентов», — приводятся в сообщении слова министр здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова.

Раннее к обычному режиму работы вернулись Республиканский урологический центр, офтальмологическая больница, а также все перепрофилированные частные клиники.

В настоящее время в стационарах Дагестане количество коек для пациентов с COVID-19 сокращено до 4483, причем более 2 тыс. из них свободны. Специализированные койки развернуты на базе 62 медицинских организаций, в том числе 59 госучреждениях, госпиталях Минобороны в Буйнакске и Ботлихе, а также медсанчати МВД.

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