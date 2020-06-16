Челябинск, , 10:50 — REGNUM В Челябинске аэропорт начал поэтапное снятие противоэпидемических ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает региональный миндортранс.

Возврат к прежнему графику работы пройдёт в три этапа. Необходимые для этого мероприятия регламентируются методическими указаниями Федерального агентства воздушного транспорта.

В период карантина в аэропорту были приняты меры для безопасности пассажиров. В терминале установили санитайзеры, каждый день в здании, в автобусах и на трапах проводят дезинфекцию. Персонал работает в масках, также масочный режим предусмотрен для клиентов. У всех входящих измеряют температуру тела. Лица с температурой выше 37 градусов не допускаются к полёту.