Москва, 16 июня 2020, 10:51 — REGNUM Общее количество проведенных на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 15,3 млн. Об этом 16 июня сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.
«По состоянию
Также в нем отмечается, что в настоящее время в России под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остается 312 707 человек.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в РФ исследования подтвердили 8248 случаев заражения коронавирусом.