Москва, , 10:51 — REGNUM Общее количество проведенных на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 15,3 млн. Об этом 16 июня сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 15.06.2020 проведено 15 395 417 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также в нем отмечается, что в настоящее время в России под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остается 312 707 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в РФ исследования подтвердили 8248 случаев заражения коронавирусом.