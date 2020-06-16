Краснодар, , 10:48 — REGNUM 70 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 16 июня в региональном оперативном штабе.

«Число заболевших продолжает снижаться — за последние сутки в регионе зафиксировано 70 новых случаев заболевания. Возраст пациентов от 6 лет до 91 года. Среди них 42 женщины и 28 мужчин», — говорится в сообщении.

В лидерах по числу суточных заражений остаётся Краснодар, где положительные тесты на коронавирус подтверждены у 17 человек, также по шесть новых носителей выявлено в Кавказском, Динском, Тихорецком районах, четыре случая выявлено в Белореченском районе, по три — в Сочи, Выселковском, Крымском, Новокубанском, Северском и Усть-Лабинском районах.

Всего на 16 июня в крае подтверждено 5 тыс. 112 случаев заражения коронавирусом. 74% пациентов — 3 тыс. 794 человека — выздоровели и выписаны. 53 скончались. В стационарах в тяжёлом состоянии подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 20 пациентов.

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