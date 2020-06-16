Нур-Султан, , 10:48 — REGNUM Около 65% от месячной нормы осадков выпало в Нур-Султане в ночь с 15 на 16 июня, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) столицы Казахстана.

В Нур-Султане выпало 24 мм осадков при месячной норме в 37 мм. Для откачки воды использовалось 100 единиц техники, в том числе мотопомпы, насосы и ассенизаторы. Работники откачали более 150 тыс. куб. метров воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение в трех регионах Казахстана, в том числе в Нур-Султане. Синоптики предупредили о шквалистом ветер с порывами 15−20 метров в секунду.

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