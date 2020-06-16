Москва, , 10:44 — REGNUM Основой идеального завтрака для человека являются белки, жиры и долгие углеводы, заявила диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова.

По ее словам, при выборе продуктов необходимо обращать внимание на сигналы желудка. Так, если после приема каши чувство голода возникает через полчаса-час, то лучше заменить кашу на белковую пищу — яйца, курицу и творог.

В том случае, если каша насыщает на долгое время, то завтрак должен включать в себя крупы, мюсли и хлеб. Также утром важно исключить сладкое, сказала Комиссарова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-диетолог поликлиники № 1 управделами президента Вера Шарошкина сообщила, что полноценный сон и сбалансированное питание помогают организму противостоять болезням.

Сон, который длится не менее шести часов в сутки, является очень важным фактором для здоровья и иммунитета. Снизить стресс и чувство тревоги позволит физическая нагрузка.

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