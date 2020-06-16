Ханты-Мансийск, , 10:41 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 220 заразившихся коронавирусом, а также двое скончавшихся с COVID-19 пациентов. Об этом сообщает федеральная служба Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в регионе на 16 июня зафиксировано 4 973 заражений SARS-CoV-2. Из них 2 242 человек выздоровели, 29 пациентов скончались.

По данным регионального штаба основными очагами заражений на 16 июня являются Сургут и Сургутский район, Нижневартовск и Нижневартовский район, а также Ханты-Мансийск.