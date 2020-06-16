Тула, 16 июня 2020, 10:40 — REGNUM 93 случая заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за минувшие сутки, данные 16 июня опубликовало управление пресс-службы правительства региона.
Новые случаи заражения выявлены у жителей Тулы, Донского, рабочего поселка Новогуровский и 13 районов области.
Также за сутки с выздоровлением выписаны после заражения коронавирусом 208 жителей региона.
Всего с 19 марта в Тульской области подтверждено 5 тыс. 529 случаев заражения, 3 тыс. 609 человек выздоровели, 64 скончались.