Самара, , 10:41 — REGNUM Женщину подозревают в контрабанде сильнодействующих веществ в Самарской области. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

По версии сотрудников правоохранительных органов, подозреваемая заказала через интернет из Казахстана в Жигулевск капсулы для похудения. Экспертиза установила, что в капсулах находится сильнодействующее вещество сибутрамин в общей массе порядка 460 гр.

Отмечается, что сотрудники Самарской таможни задержали подозреваемую за незаконное перемещение через Государственную границу России сильнодействующих веществ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Расследование дела продолжается.

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