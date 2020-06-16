Москва, 16 июня 2020, 10:37 — REGNUM За минувшие сутки в РФ исследования подтвердили 8248 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 июня сообщает московский оперштаб.
Новые случаи зафиксированы в 82 регионах России. За сутки умерли 193 человека, выздоровели около 9,8 тыс. человек.
Лидером по числу новых случаев остаётся Москва — 1416. В Подмосковье — 694, Иркутской области — 319, Петербурге — 234, Свердловской области — 231, ХМАО — 220, Нижегородской области — 206, Воронежской области — 201.
Всего в России выявлено 545 458 случаев заражения коронавирусом. Умерли 7248 человек.
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