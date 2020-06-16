Санкт-Петербург, , 10:39 — REGNUM Петербург обошел Москву по показателю суточной смертности от COVID-19. Об этом сообщает 16 июня федеральный оперативный штаб.

Так, за последние сутки в Петербурге официально подтвердили 54 летальных исхода от COVID-19, а в Москве — только 52.

Общее число смертей от этой болезни в Петербурге достигло 689 случаев за время пандемии.

Всего в России выявили 193 смертельных случая за сутки. В России за все время, по официальным данным, скончались 7284 человека.

Добавим, за последние 24 часа в Петербурге также выявили 234 новых носителя коронавируса, общее число случаев заражения в регионе превысило 21 тысячу.

По данным Росстата за апрель, Петербург стал лидером по летальности от коронавируса в России. Смертность в городе на Неве составила 4,7%, это вдвое выше, чем в Москве.

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