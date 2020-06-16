Тула, , 10:36 — REGNUM Четыре новых смерти среди пациентов с COVID-19 подтверждено в Тульской области за последние сутки, во всех случаях причиной смерти стала пневмония. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства региона 16 июня.

«Четыре пациентки с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жительницы Тулы и Киреевска в возрасте от 70 до 89 лет, у троих из них в анамнезе — заболевания сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении.

Всего в Тульской области на 16 июня скончались 64 пациента с COVID-19, общее число заражений — 5 тыс. 529.