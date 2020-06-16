Петрозаводск, , 10:42 — REGNUM В Республике Карелия вновь отмечен рост числа заразившихся коронавирусом — 38 человек за последние сутки, в том числе девять детей. Об этом 16 июня сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 869 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Всего коронавирусом в пандемию в Карелии заразились 89 детей.

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Как отметил Парфенчиков, новые заболевшие выявлены в Петрозаводске — 18 человек, еще два семейных очага выявлено в Муезерском и Суоярвском районах: в поселке Лендеры — четыре человека и в поселке Лоймола — три человека.

Новые случаи зафиксированы в Беломорске, там пять человек заболели, еще два жителя заразились в Сегеже, и столько же выявлено на стройплощадке Белопорожской ГЭС. По одному случаю также зафиксировано в Питкяранте, в поселке Пуйккола Сортавальского района, в селе Янишполе в Кондопожском районе и у одного дорожного рабочего компании «ВАД».

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В Карелии с начала пандемии 328 человек выписаны, 21 человек — за прошедшие сутки: 11 жителей Петрозаводска, по трое из Сегежского и Беломорского районов, два из Сортавальского района и по одному жителю Лахденпохского и Питкярантского районов.

Всего проведено 59 000 исследований, это на 1240 больше, чем сутками ранее. 2756 человек находятся на самокарантине, и за сутки их количество сократилось на 200 человек. 189 человек находятся в местах обсервации.

Кроме того, с 1 апреля в регионе продолжает фиксироваться рост числа заболевших внебольничной пневмонией — 627 человек, из них десять за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 57 человек умерли.

За сутки зарегистрировано два летальных исхода: 76-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы и 74-летний мужчина с патологией дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Тест на коронавирус в обоих случаях — отрицательный.

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