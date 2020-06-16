Екатеринбург, , 10:41 — REGNUM В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 231 пациента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Вирус выявили у жителей Асбеста, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Туры, Екатеринбурга (197), Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Ирбитского района, Качканара, Нижней Туры, Нижнего Тагила и Режа.

Теперь в регионе подтверждено 9789 случаев выявления коронавируса. Ещё четыре пациента умерли от COVID-19 (теперь таких смертей — 54).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продлили «режим повышенной готовности» по 22 июня 2020 года.

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