Нью-Йорк, США, , 10:37 — REGNUM Трое сотрудников департамента полиции Нью-Йорка были выписаны из больницы после того, как отравились, выпив накануне молочные коктейли. Согласно заявлению благотворительной ассоциации полиции Нью-Йорка, шейки могли быть отравлены отбеливателем, передает CNN.

Полиция Нью-Йорка начала расследование после того, как офицеры почувствовали себя плохо. Они купили напитки в ресторане сети Shake Shack в на Манхэттене около 20:30 часов, сообщила пресс-секретарь департамента.

Следователи работают над тем, чтобы установить, был ли инцидент «случайным или преднамеренным по своему характеру», говорится в сообщении ведомства.

По словам пресс-секретаря, все три офицера были доставлены в местную больницу, где их лечили, наблюдали и отпустили.