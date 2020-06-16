Джакарта, , 10:33 — REGNUM В историческом музее Джакарты заявили, что для соблюдения санитарных протоколов музей сократит часы работы, а также ограничит вход и выход посетителей, сообщает Antara.

Известно, что часы работы музея сократят. Если до начала пандемии музей был открыт с 08:00 до 17:00, то в настоящее время музей будет открыт с 09:00 до 15:00 по местному времени.

Допустимое число посетителей музея сокращено вдвое до 250 человек, чтобы избежать массового скопления людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зарегистрировало 1483 стихийных бедствия, произошедших в стране с 1 января по 15 июня 2020 года.

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