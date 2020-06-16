Ижевск, , 10:32 — REGNUM Специалисты регионального управления Роспотребнадзора по Удмуртии в преддверии пляжного сезона провели отбор восьми проб воды из открытых водоемов на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели и шести проб почвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам исследований было установлено, что качество песка в одной пробе, отобранной на городском пляже Ижевска, не соответствует по паразитологическим показателям.

«Информация о выявленных отклонениях от норм по санитарно-химическим показателям в воде Ижевского пруда направлена в адрес Главы МО «Город Ижевск», — отметили в управлении. Должны быть приняты меры по обработке почвы и информированию населения о качестве воды в водоёме.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем сезона на территории Удмуртии планируется оборудовать 56 пляжей. Муниципалитеты республики направят на эти цели 3,66 млн рублей.