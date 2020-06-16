Нур-Султан, , 10:30 — REGNUM Жители Казахстана вложили в финансовую пирамиду 3,9 млрд тенге ($9,6 млн), сообщили в пресс-службе комитета по финансовому мониторингу министерства финансов республики.

По данным комитета, финансовая пирамида действовала с октября 2019 года. Структура была представлена в 17 городах и 14 регионах Казахстана. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Для покупки дорогостоящих товаров клиенту предлагалось сделать первоначальный взнос в 180 тыс. тенге ($444), после чего ежемесячно перечислять по 50 тыс. тенге ($123). Специалисты минфина обнаружили все признаки финансовой пирамиды.

Напомним, в конце мая СМИ Казахстана сообщили о пресечении деятельности финансовой пирамиды. В инвестиционную компанию «Лидер» средства вложили 5 тыс. человек, а общий ущерб составил $37 млн.

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