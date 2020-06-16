Махачкала, , 10:36 — REGNUM Власти Дагестана намерены вручить государственные награды медикам, лечащим пациентов с COVID-19. Об этом в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил глава региона Владимир Васильев.

«Мы поддерживали и будем поддерживать их [медиков]. Прошу представить список для вручения медикам государственных наград, а также проработать вопрос по премированию работников аппарата минздрава, которые работали в условиях, сопоставимых с фронтовыми», — цитирует Васильева пресс-служба главы и правительства региона.

Затронул руководитель субъекта и кадровую тему. В частности, он поручил проработать вопрос проведения конкурса на должность главных врачей трех медицинских центров, которые строятся в Дагестане специалистами Минобороны по поручению президента России Владимира Путина. Они, напомним, возводятся в Каспийске, Дербенте и Хасавюртовском районе.

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