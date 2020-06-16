Иваново, 16 июня 2020, 10:19 — REGNUM Ряд ограничений, ранее введённых в связи с эпидемией коронавируса, будет снят в Ивановской области с 16 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Так, с 16 июня в Ивановской области смогут открыться магазины с площадью торгового зала до 400 квадратных метров и отдельным входом. Также с 16 июня решено возобновить работу библиотек — правда, читальные залы по-прежнему будут закрыты. Обслуживание читателей будет организовано по предварительной записи и заказу книг — по телефону или через Интернет.
Также с 16 июня смогут возобновить работу автошколы: теоретические занятия необходимо проводить с минимальным числом людей в учебной аудитории, при уроках вождения необходимо использовать средства защиты органов дыхания и кожи рук, проводить дезинфекцию салона автомобиля. Также теперь разрешены пробежки и индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе и по вечерам (ранее — в утреннее время).