Иваново, , 10:19 — REGNUM Ряд ограничений, ранее введённых в связи с эпидемией коронавируса, будет снят в Ивановской области с 16 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В Ивановской области длительное время два из трех основных показателей — охват тестированием и свободный коечный фонд — позволяли нам выйти на первый этап [снятия ограничений], но уровень распространения заболеваемости нас сдерживал. 7 июня мы отмечаем некоторое снижение заболеваемости, причём, начиная с 10 июня, то есть последние пять дней, показатель интенсивности распространения заболевания у нас меньше единицы. Он составляет от 0,85 до 0,81. Это позволяет нам частично снять ограничения», — отметил главный государственный санитарный врач региона Павел Колесник.

Так, с 16 июня в Ивановской области смогут открыться магазины с площадью торгового зала до 400 квадратных метров и отдельным входом. Также с 16 июня решено возобновить работу библиотек — правда, читальные залы по-прежнему будут закрыты. Обслуживание читателей будет организовано по предварительной записи и заказу книг — по телефону или через Интернет.

Также с 16 июня смогут возобновить работу автошколы: теоретические занятия необходимо проводить с минимальным числом людей в учебной аудитории, при уроках вождения необходимо использовать средства защиты органов дыхания и кожи рук, проводить дезинфекцию салона автомобиля. Также теперь разрешены пробежки и индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе и по вечерам (ранее — в утреннее время).